Le ministre de la santé a confirmé, ce vendredi 13 mars, par communiqué, le premier cas de coronavirus en Mauritanie. Il s’agit d’un citoyen européen dont la nationalité n’a pas été dévoilée. Rentré le 9 mars en Mauritanie en provenance d’Europe, au lendemain de la

confirmation du diagnostic de son ami déclaré positif au Covid 19, il s’était mis en quarantaine dans une villa à Nouakchott, selon le communiqué.

« Aujourd’hui à 10h, les services du ministère de la santé ont été informés qu’il a la fièvre, se sont rendus sur place, ont vérifié l’isolement et ont procédé au prélèvement. Ce Vendredi soir, à 20h30,

l’équipe de l’INRSP a confirmé qu’il est porteur du virus COVID-19. Ainsi, le ministère de la santé déclare officiellement le premier cas de COVID-10». Les mesures d’isolement et de prise en charge du malade, de recherche et de confinement de tous ses contacts sont en cours pour freiner toute propagation de ce

cas, renseigne le ministère de la santé.

Enfin, le ministère appelle la population à la sérénité, au calme et à respecter les mesures de prévention.

Le Gouvernement mauritanien a décidé, vendredi, la suspension de tous les vols touristiques à destination du pays.

Cette décision entre dans le cadre des mesures préventives prises par l’Etat contre le Coronavirus « Covid 19 ». Un avion spécial sans passagers va atterrir samedi à Atar pour permettre le retour dans leurs pays d’un premier groupe de touristes dont la durée de séjour a

expiré.