Aucun cas de Coronavirus, selon le ministre de la Santé

La Mauritanie n’a enregistré aucun cas de fièvre de Coronavirus, selon une déclaration du ministre de la santé, le Dr Mohamed Nedhirou Hamed, qui s’exprimait mercredi soir à l’issue d’une réunion d’un comité interministériel de veille, placé sous la présidence du premier Ministre, Ismaël Bedde ould Cheikh Sidya.

Ce comité interministériel est constitué dans l’objectif de donner une réponse adaptée à une éventuelle découverte de cas de Coronavirus en territoire mauritanien.

« Je voudrais dire ici que la Mauritanie n’a pas enregistré de Coronavirus. Le cas suspect de la clinique de Tasisat (compagnie exploitant un site aurifère au Nord du pays) propagé par la rumeur,

est suivi actuellement. Une équipe s’est déplacée de Nouakchott pour mener des prélèvements et les résultats des cas analysés seront donnés rapidement et en toute transparence.

Dès les premiers jours de l’apparition de la maladie en Chine au mois de décembre 2019, le gouvernement a mis en place un comité de surveillance qui suit la situation internationale et organise les préparatifs nécessaires afin d’assurer la prévention et la prise en charge d’éventuels cas.

C’est dans ce cadre qu’un plan d’urgence a été élaboré par le ministère de la santé pour répondre aux urgences et développer, dans les prochains jours, une série d’actions dans un cadre

multisectoriel permettant de se préparer à l’apparition éventuelle de l’épidémie dans le pays ».

Le gouvernement s’engage à mobiliser tous les moyens en ressources humaines et matérielles pour faire face à toute éventualité.