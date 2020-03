Le gouvernement va réviser les conditions d’attribution du visa d’entrée

Les autorités ont décidé de mettre en place un comité interministériel chargé de réexaminer les conditions d’attribution du visa d’entrée dans le pays placé sous la présidence du premier Ministre, Ismaël Bedda ould Cheikh Sidya. Ce comité interministériel a tenu sa première réunion lundi 9 mars, avec à l’ordre du jour « l’étude des voies et moyens susceptibles de permettre une révision du système actuel d’attribution de visas d’entrée dans le pays.

Cette révision a pour objectif de simplifier les procédures d’attribution de visas pour les adapter aux exigences de la promotion de l’investissement extérieur et du tourisme, suivant des règles

claires, sûres et conformes aux normes et règlements diplomatiques internationaux en vigueur, en tenant compte des impératifs de sécurité du pays ».

La Mauritanie délivre actuellement le visa sur son territoire à partir des représentations diplomatiques, consulaires et même au débarquement de l’aéroport international de Nouakchott moyennant le paiement d’une taxe de 55 euros pour les ressortissants de plusieurs pays, notamment occidentaux.

Les citoyens des pays membres de l’Union du Maghreb Arabe (UMA-à l’exception du Maroc) et les ressortissants de plusieurs pays membres de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO-Sénégal, Gambie, Mali, Côte d’Ivoire, Burkina Faso, Niger)

sont exempts de visa.