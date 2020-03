United States- Mauritania Business rencontre le PM

Les membres du United-States-Mauritania Business Forum ont rencontré son excellence M. le premier ministre de Mauritanie Ismail Bodda Cheikh Sidiya le mercredi 5 Mars 2020.

Le United-States-Mauritania Business Forum était représenté par :

-Son Excellence Michael Dodman, Ambassadeur des Etats-Unis d’Amérique et président d’Honneur du Business Forum.

-Sid’Ahmed Abeidna, Chairman du United-States-Mauritania Business Forum.

-Sidi Mohamed Kaem, membre en charge des relations auprès du gouvernement.

La rencontre a été l’occasion pour les membres du United-States-Mauritania- Business Forum de présenter le forum, ses activités et projets innovants, tels que le Mauritanian Trade Working Group.

Le forum est conçu pour renforcer le partenariat économique et commercial entre la Mauritanie et les Etats-Unis. L’objectif principal du TWG est d’apporter des conseils d’experts et des présentations sur les programmes financés par les USA dans le secteur de la pêche, de l’énergie, de l’éducation, du commerce, de l’agriculture, de l’économie et dans bien d’autres domaines. Le rôle de facilitateur du forum est de rapprocher les sociétés des deux pays dans le but d’investir ou de commercer dans les secteurs stratégiques du pays.

M. le Premier Ministre a noté avec beaucoup d’intérêt le rôle du forum dans le développement économique entre les deux pays et cela en ciblant les secteurs clés de l’économie. Ses recommandations encouragent au travail de groupe avec certains ministères et pour une meilleure coordination entre les parties du secteur public et privé.