Boghé : Le ministre Adama Bocar Soko dans la scène politique

Soko Adama Bocar, ministre en charge de l’enseignement fondamental et la réforme de l’éducation nationale, accompagné d’une forte délégation comprenant plusieurs cadres ressortissants de la ville dont il est originaire a effectué une visite à Boghé, du 6 au 8 Mars. Dans son village natal, Touldé Doubango, il a présidé une importante réunion qui a vu la participation de plusieurs personnes venues de toutes localités de la commune. Plusieurs barons du régime précédent ont pris part à la réunion dans une localité où le président Ghazouani avait été battu aux dernières élections présidentielles en 2019. Au cours de ce conclave bien organisé, le ministre a chaleureusement remercié les populations qu’il n’a pu rencontrer depuis sa nomination à cause de son agenda surchargé. Il avait, dit-il, souhaité se déplacer avec sa collègue Néné Kane, originaire de Darel Barka mais toujours selon lui l’agenda en a voulu autrement.

Ouverte par chef du village de Touldé, Bâ Alassane Adama, responsable de la section UPR à Boghé qui fait les éloges du ministre Soko, la réunion a tiré en longueur à cause des nombreux orateurs.

Prenant la parole, le ministre très posé s’est réjoui de la forte mobilisation des Boghéens, Maures blancs et noirs, halpulars et wolofs qui traduit leur attachement à la politique menée par l’actuel président Ghazouani. Le Raîss, selon le ministre, a eu une lecture tout autre du résultat de la dernière élection présidentielle, en accordant la promotion à deux fils de la localité où il a été battu dans les urnes. Il a égrené un chapelet de réalisations en un temps record de l’actuelle équipe gouvernementale sous l’ère Ghazouani. Il a fait savoir que les doléances soumises par la communauté Boghéenne à Mohamed Ghazouani sont en passe de trouver des solutions. Comme le projet d’eau qui vise à raccorder le réseau d’adduction en potable de la ville au forage du village de Daghveg. Il a annoncé la tenue très prochaine des états généraux de l’éducation dans tous les départements (Moughataas) du pays. Il n’a pas caché son inquiétude vis-à-vis de la dégradation du niveau d’enseignement. L’espoir est permis avec le programme et la démarche adoptés par l’actuel président Mohamed Ghazouani qui a hérité du très lourd passif de son prédécesseur qu’il n’a pas cité un seul instant. Des politiciens de toutes les couleurs (IRA, RFD, APP, PLEJ, AJD/MR ; CVE, UFP et l’UPR) et même de la société civile (Kawtal) ont assisté à ce conclave et formulé des vœux de succès au ministre dans sa mission. L’édile de la ville, Adama Moussa Ba a annoncé à l’assistance le nouveau projet d’assainissement accordé par le chef de l’Etat.

Un montant de 67 millions d’ouguiyas ainsi que plusieurs véhicules waws vont créer 128 emplois au profit des jeunes, a affirmé le maire.

Le ministre Soko a présidé le 8 mars, une réunion avec les élus locaux des communes de Darel Barka, Ould Birome, Darel Avia et Boghé. Réunion au cours de laquelle, le ministre très ému n’a pu retenir ses larmes.

Dans l’après-midi, il a assisté à un match de football à Aleg dont l’équipe affrontait celle de son village Touldé dans le cadre des compétitions organisées par la FFRIM.

Brahim Ely Salem CP Calame Brakna