Déclaration

Au nom d’Allah, le Clément, le Miséricordieux

Au nom des agences réclamant la réforme de la Fédération du Tourisme, Brahim Ould Bakar Vall, membre du Bureau National de l’Union Nationale du Patronat Mauritanien, fondateur de la Fédération du Tourisme et membre de son Bureau Exécutif, annonce les points suivants :

1 - Sur la base de la corruption financière indicible que vit la Fédération du Tourisme, et après des demandes répétées de la situation financière des trois dernières années 2017, 2018 et 2019 sans recevoir aucune réponse, nous renouvelons cette demande à laquelle nous réitérons notre attachement.

2 - Après l'enlèvement d'un groupe de ceux qui se font appeler la Section du Pèlerinage le soir du 06 mars 2020 dans les locaux de l’Union Nationale du Patronat Mauritanien, nous affirmons que cette section n'a pas de base juridique dans les statuts de la Fédération du Tourisme, lesquels statuts prévoient l'existence de deux structures habilitées à prendre toute décision au sein de la Fédération, à savoir l'Assemblée Générale et le Bureau Exécutif qui se compose de 15 membres. Nous avons eu connaissance de cette réunion peu de temps avant son début, nous sommes venus en exprimer le rejet et elle s'est terminée après de chaudes discussions et, par conséquent, nous déclarons que toute décision qui aurait résulté de cette réunion est dénuée de tout fondement.

Enfin, nous informons l'opinion publique de tous ces développements et demandons à la fois au président de l'Union du Patronat Mauritanien, aux ministères concernés tels que le Ministère du Commerce et du Tourisme, le Ministère des Affaires Islamiques, ainsi qu’aux principaux acteurs du secteur et à ceux qui s'intéressent aux affaires publiques d'intervenir rapidement pour sauver notre fédération de ce chaos généralisé avant la survenance d’évènements aux conséquences fâcheuses.

Brahim ould Bakar Vall