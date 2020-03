Tour du Sahel : Sabbahi El Hussein vainqueur de l’édition 2020

Le Tour International du Sahel s'est achevé sur l’esplanade du Rond-Point d’Atar avec une arrivée au milieu d'une chaude ambiance, Samedi 7 mars 2020 avec la victoire de Sabbahi Lahceine. Le marocain s'est imposé dans le sprint final, de l'étape entre Aoujeft et Atar (90 Km) suivi de l'algérien Youcef Fersadou et devant le français Loriouk Alexandre. Le premier Mauritanien Salem Emine pointe à la 17ème place. Les coureurs qui ont abordé cette étape après une nuit à la belle étoile à l'auberge Towdest (15 km d'Aoujeft) ont commencé groupés depuis la sortie d'Aoujeft. La première échappée guidée par les Marocains a débuté avant l'abordage de la passe de Ntourvine. Très vite, le coureur marocain Sabbahi El Hussein maillot jaune, va prendre les devants pour rester en tête jusqu'à l'arrivée. Une arrivée fêtée, comme il se doit par les populations de la ville qui sont sorties à la rencontre des coureurs. La cérémonie de remise des récompenses a été présidée par le wali de l'Adrar avec l'ensemble des autorités. Il faut signaler que l'ambassadrice d’Allemagne était présente à Atar pour encourager le cycliste allemand Klug Ralf Gerhard qui était le plus âgé du tour et le plus endurant.

Identité distincte

En trois éditions seulement, le Tour du Sahel international, grâce aux efforts inlassables déployés par le président de la Fédération mauritanienne de Cyclisme et président du Comité National Olympique et Sportif Mauritanien (CNOSM), Abderrahmane Ethmane et son équipe, brandit déjà une identité distincte et s’avère une autre ostensible tribune d’expositions du potentiel touristique national et des efforts menés par les pouvoirs dans le domaine de la sécurité et des infrastructures routières.

Du paysage désertique aux captivantes rocheuses de l’Adrar, le circuit du Tour du Sahel expose à chacune de ses étapes le magnifique panorama du pays à l’international.

Initié par la fédération mauritanienne de cyclisme, en collaboration avec le ministère de la jeunesse et des Sports, le Tour du sahel international a démarré, pour sa première édition en 2018, avec une participation importante de 47 cyclistes professionnels venus de divers pays du continent.

Le succès d’entrée de la première édition a légitimé son inscription au calendrier national de la fédération des deux roues. Ainsi, du 19 au 23 mars 2019,s’est tenue la deuxième édition qui a sillonné quatre régions du pays, drainant une participation croissante de 68 concurrents de 12 équipes africaines et européennes.

Cette troisième édition avait regroupé 59 concurrents issus de 11 nations et une caravane motorisée d’environ 180 personnes.