L’Assemblée nationale recrute des experts

L’Assemblée Nationale de Mauritanie compte procéder au recrutement de quelques experts internationaux pour appuyer en termes d’avis et de conseils la commission d’enquête parlementaire qui travaille depuis quelques semaines sur des dossiers de la dernière décennie de l’ancien président Mohamed Ould Abdel Aziz. Les éventuels postulants devraient selon les termes de l’avis disposer d’une expertise avérée dans les domaines principaux de la consultation, assortie de la justification de plusieurs années de pratiques en plus de compétences de leur bureau, prouver sa capacité technique et administrative et disposer de ressources humaines et financières requises pour ce genre de consultations pour l’accomplissement de la mission qui lui sera confiée. Pour rappel, la commission a déjà entendu plusieurs personnalités dont l’ancien ministre Yahya Ould Hademine, des anciens et actuels ministres, des directeurs centraux et hauts responsables ayant un rapport avec les dossiers objet d’enquête de la commission qui projette de convoquer également Mohamed Salem Ould Béchir, un autre ancien premier ministre de Mohamed Ould Abdel Aziz, le ministre du pétrole et de l’énergie, Mohamed Ould Abdel Vetah et l’ancien ministre du tourisme et du commerce, Bemba Ould Daramane, actuel maire de Rosso.