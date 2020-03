Lettre ouverte à son excellence Monsieur Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, président de la République islamique de Mauritanie

Monsieur le président,

J'ai l'insigne honneur de saisir l'occasion de votre accession á la Magistrature suprême de notre pays pour vous souhaiter plein succès dans la réalisation des objectifs fixés et pour attirer votre attention sur l'impérieuse nécessité d'insuffler une dynamique de rigueur, de justice et d'impartialité dans la gestion des affaires du pays, gangrenée jusqu’ici par une vague de clientélisme politque et ses corollaires : favoritisme et opportunisme qui fustigent normes et éthique. Cet état de fait a eu pour conséquence l’ancrage dans la société d'une logique de légèreté qui secoue le pays depuis plusieurs années et qui a fait émerger des individus sans scrupules et avides de célébrité dont certains brandissent haut et fort l'impièté pour s'attaquer à notre sainte religion, d'autres s'en prennent à l'unité nationale à travers des discours séparatistes, racistes pour culpabiliser notre pays et ternir son image.

La goutte qui a fait déborder le vase fut la mise en liberté de Ould M'khaitir, prônée contre toute attente par certains Imams de Mosquée. Cet acte a encouragé des dépravés de la société à agir de la même manière tout comme la souplesse observée à l'égard des semeurs de divisions a influencé d'autres, tentés par cette sale besogne. Aussi, ce jeu ignoble, source de tout malheur pour la Mauritanie doit être éliminé avant qu'il ne soit trop tard conformément à l'adage qui dit « vaut mieux prévenir que guérir».

Vous n'êtes pas sans savoir, Monsieur le président, que la masse silencieuse réclame plus d'égalité de chance dans les services offerts par l'Etat pour faire sortir la majorité du peuple de la précarité consécutive à la concentration de la richesse entre les mains d'une poignée de personnes, devenue une lignée politique rapprochée par tous les régimes. Monsieur le président , venir en rescousse pour sauver notre société de la perdition sur le plan moral requiert le durcissement au maximum des peines infligées à tous les meneurs de campagnes d'impiété ou de division raciale pour qu'elles soient aussi sévères que celles prévues en cas de haute trahison.

Comme vous le savez Monsieur le président, le patriotisme et l'intégrité morale qui étaient de mise auparavant ont permis à la Mauritanie naissante de forger de fortes institutions, malgré l'entourage hostile et de rayonner dans le respect au même titre que les grandes nations. Notre pays a aujourd'hui plus que jamais besoin de la mise en oeuvre de ces valeurs et d'une dose de moralité en guise de paradigme de gestion des affaires du pays pour freiner la montée en puissance de la primauté des intérêts personnels par rapport à l'intérêt national afin d'instaurer un climat propice au développement économique et social, susceptible de garantir un avenir sûr pour notre pays.

Comptant sur votre clairvoyance, je vous souhaite bonne réception et je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, mon profond respect.

Mohamed Ahmed Cheikh, Ingénieur Principal de Pêche