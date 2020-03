SOS Esclaves célèbre le 6 mars

L'organisation des droits humains SOS Esclaves a célébré dans son siège central ce vendredi 6 mars qui est depuis 2015 instituée contre la journée nationale de lutte contre l'esclavage et ses séquelles. Plusieurs personnalités des droits humains, des militants et journalistes ont assisté à la conférence de presse organisée par l'emblématique organisation des droits de l'homme présidée par Boubacar Messaoud. Au cours de la conférence de presse, un communiqué a été distribué à la presse. Dans ce communiqué, l'organisation regrette que l'arrivée au pouvoir du président Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani n'a pas malheureusement permis de faire beaucoup bouger les lignes. Dans son communiqué, SOS Esclaves déclare que "le choix des premiers responsables chargés de diriger et de piloter les agences dédiées à la lutte contre l'esclavage et ses séquelles, notamment Ta'azour et Cheila n'inspire pas confiance et ne suscite pas l'espoir ". SOS Esclaves a exprimé dans son communiqué la nécessité de concrétiser la volonté politique déclarée des autorités à travers une décision courageuse qui reconnaisse l'existence de l'esclavage et qui confirme la ferme volonté de son éradication . L'organisation a aussi demandé plus d'ouverture et de concertation avec les organisations des droits humains et de la société civile dans la conception, la planification et la mise en œuvre des programmes visant à promouvoir et à développer les droits humains en général et la problématique de l'esclavage . Enfin, SOS Esclaves a adressé un vibrant appel au renforcement et à la consolidation de l'unité nationale et de ne pas confondre entre la revendication des droits légitimes et les campagnes médiatiques et des réseaux sociaux dangereuses, hostiles et tendancieuses.