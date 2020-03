Ould Maham " Ould Abdel Aziz a bien essayé de briguer un troisième mandat "

Dans une interview accordée à la télévision "Barlemania ", l'ancien président de l'Union Pour la République Sidi Mohamed Ould Maham a déclaré que l'ancien président Mohamed Ould Abdel Aziz a " bien essayé d'obtenir un troisième mandat malgré qu'il ait dit à plusieurs reprises au cours de points de presse qu'il ne cherchait pas à se présenter à la magistrature suprême pour une troisième fois ". Ould Maham a aussi confirmé qu'il n'a jamais demandé une seule fois ce troisième mandat qui a été l'objet de beaucoup de divergences au sein du parti. Dans son interview, Ould Maham est revenu sur les dernières déclarations de Birame Dah Abeid à Genève au cours de la réception du prix du courage qui lui a été attribué cette année et dans lesquelles il assimile le régime de la Mauritanie à celui de l'Apartheid basé sur la séparation raciale qui a sévi en Afrique du Sud plus d'un siècle réduisant la majorité des Noirs à des citoyens de second rang et faisant de la minorité blanche celle qui détient les rouages du pouvoir et de l'économie. Cette interview constitue la première sortie médiatique de l'ancien président de l'Union pour la République depuis sa démission de son poste de ministre de la communication et porte-parole du gouvernement en 2018 à quelques mois de la fin du dernier mandat du président Mohamed Ould Abdel Aziz.