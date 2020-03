Cyclisme: le 3ème tour du Sahel s'élance

La troisième édition du Tour International du Sahel "Tour de Mauritanie" a été lancée ce mardi 3 mars 2020, par le ministre de l’Emploi, de la Jeunesse et des Sports, Taleb Sid’Ahmed avec un

peloton de 59 concurrents issus de 11 nations et une caravane motorisée d’environ 180 personnes.

Cette troisième édition du Tour International du Cyclisme de la Mauritanie dénommée Tour du sahel est placée sous le thème "la Jeunesse, espoir de demain ".

Dans son intervention, le Ministre de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports a salué l'organisation du Tour qui va permettre la promotion du sport dans notre pays et particulièrement le cyclisme. Il a demandé aux concurrents de se mesurer dans le fair-play et la discipline. Il a enfin dit la volonté de son département à œuvrer à la promotion de tous les sports dans notre pays.

Taleb Ould Sid'Ahmed souligné que ce rallye revêt une importance capitale en raison du rôle qu’il joue dans la dynamisation de l’activité touristique dans le pays. Par ailleurs, ce sport, auquel

les jeunes ont commencé à s’intéresser depuis quelques années, va mettre le pays sur les devants de la scène médiatique locale et internationale.

Par la suite, le Ministre de l’emploi, de la Jeunesse et des Sports a participé à un tour complet du stade avant de donner le coup d'envoi pour un départ fictif aux 57 cyclistes de 11 nations qui prennent

part à cette édition.

A la sortie de Nouakchott, les cyclistes ont été transbordés jusqu'à Oum Tounsi où a été donné le coup d'envoi de la 1ère étape Oum Tounsi-Benichab (110 km plats).

Une étape difficile marquée par un vent très fort et une chaleur caniculaire, au cours de laquelle les Marocains, mieux entrainés, se sont imposés après trois heures de courses suivis par les français et les algériens. Les Mauritaniens malgré le courage de certains n'ont pas fait le poids.

Le président de la fédération mauritanienne de cyclisme Abderrahmane Ethmane s’est réjoui de la bonne entame de la course en dépit des difficultés climatiques notées durant le premier parcours. Il s’est félicité du bel accueil noté à Benichaab avant de noter l’importance de ce tour pour la Mauritanie.