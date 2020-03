Le réseau RECEPAON en conclave à Nouakchott

Nouakchott abrite du mardi 02 au 06 mars, une réunion du Réseau Colorado pour l’Emergence Pénitentiaire en Afrique de l’Ouest et du Nord (RECEPAON).

Participent à cette rencontre, les représentants des administrations pénitentiaires venus du Burkina Faso, du Bénin, de la Guinée Conakry, du Mali, du Maroc, du Niger et du Sénégal.

Dans un contexte sous-régional marqué par une propagation de l’extrémisme violent, le forum de Nouakchott va servir « à établir un état des lieux des détenus en général, avec un accent particulier sur les membres de la population carcérale considérés comme des détenus extrémistes violents (CVE-abréviation en Anglais).

Une évaluation des ressources matérielles (infrastructures pénitentiaires) et humaines (compétence du personnel, nombre des agents) disponible », explique un document remis à la presse à l’occasion de la cérémonie de lancement des journées.

Dans une allocution prononcée pour la circonstance, le Directeur des Affaires Pénales de l’Administration Pénitentiaire de Mauritanie, Moulaye Abdallah ould Babé, par ailleurs président du RECEPAON, a indiqué que cette organisation créée en 2017 à la faveur d’une rencontre organisée au Sénégal « a pour objectif de promouvoir et offrir des conditions de détention dignes et humaines aux personnes placées entre les mains de la justice. Pour y arriver, elle met l’accent sur le partage d’expériences, les bonnes pratiques et les investissements structurants dans les domaines suivants : la formation et la spécialisation du personnel, la prévention de la radicalisation et de l’extrémisme violent en milieu carcéral et la réinsertion sociale des détenus ».

Le président dU RECEPAON a également mis l’accent sur « la ressemblance des défis auxquels sont confrontés des pays appartenant à un même espace géographique, qui nous recommande de mutualiser les efforts pour faire face aux problématiques émergentes (gestion des détenus, radicalisation en milieu carcéral et extrémisme violent, formation des personnels pénitentiaires, réinsertion des détenus….. ».