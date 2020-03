Lancement du Programme « ARCHIPELAGOI » pour l’employabilité des jeunes

Les locaux de la Chambre de Commerce, d’Industrie et d’Agriculture de Mauritanien (CCIAM) ont abrité lundi, la cérémonie de lancement du programme « ARCHIPELAGOI » en présence de plusieurs membres du gouvernement.

« ARCHIPELAGOI » est un programme financé par l’Union Européenne (UE), exécuté par la chambre de commerce de Mauritanie et le gouvernement espagnol.

Il a pour objectif « l’amélioration de l’employabilité des jeunes par des mesures ciblées de formation technique et professionnelle et le renforcement des Micro, Petites et Moyennes entreprises (MPME) dans 12 pays du Sahel et du lac Tchad (Burkina Faso, Cameroun, Gambie, Ghana, Guinée, Côte d’Ivoire, Mali, Mauritanie, Niger, Nigeria, Sénégal et Tchad) ».

En Mauritanie, l’exécution du programme « s’appuie sur un partenariat stratégique avec l’Espagne, concrétisé par la collaboration entre chambres de commerce des 2 pays, matérialisant une mobilisation effective du secteur privé et de tous les acteurs impliqués dans les problématiques de la formation, de l’emploi, pour une redynamisation

du secteur privé mauritanien ».

La mise en œuvre de ce programme pose les enjeux « liés à l’amélioration de l’adéquation entre l’offre et la demande sur le marché du travail, en dispensant des formation relatives à des professions mieux adaptés aux besoins dans les secteurs de l’énergie, du BTP, de la maintenance, afin de renforcer l’employabilité des hommes et des femmes pour leur permettre de mieux accéder aux opportunités que représentent ces secteurs d’activités en Mauritanie », explique un document remis à la presse.