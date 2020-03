Dangers environnementaux sur Nouadhibou : Un député tire la sonnette d’alarme

Selon le député RFD El Id Ould Mohameden du réseau du groupe parlementaire pour la défense de l'environnement, Nouadhibou la capitale économique vit des dangers véritables au plan environnemental. Selon le député, cette situation impose aux autorités de s'approprier une approche participative à court et moyen terme et de prendre des mesures rapides pour limiter ces dangers. Dans une déclaration à Al Akhbar en marge de la visite qu'entreprend une délégation parlementaire dans la ville économique, le député Ould Mohameden a déclaré que les déchets domestiques et les voies de leur traitement ainsi que l'absence de tout équipement d'assainissement des générateurs électriques constituent des défis environnementaux dont souffre la ville de Nouadhibou. Selon le député El Id Mohameden, " les défis liés à l'exiguïté de la ville en rapport avec le volume de son activité économique multidimensionnelle (pêche, sociétés de farine de poisson et l'activité minière de la Snim) doivent faire l'objet d'un intérêt particulier pour trouver des solutions convenables et éfficaces". La délégation des députés pour la défense de l'environnement a visité les industries de farine de poisson, l'académie navale, l’office national d'inspection sanitaire et l'institut des recherches océanographiques et des pêches.