La CNDH dénonce des arrestations arbitraires de défenseurs de droits humains

La Commission Nationale des Droits de l’Homme (CNDH) « dénonce des

arrestations arbitraires et détentions sans motifs » ayant touché les défenseurs de droits humains « dans l’exercice de leur droit à la liberté d’expression et de réunion » en Mauritanie, au cours des

derniers jours, à travers une déclaration rendue publique samedi.

La CNDH « appelle le gouvernement à adopter le plus rapidement possible, en application de ses engagements internationaux et régionaux, une loi qui protège les défenseurs des droits de l’homme ».

Parmi les personnalités ayant fait l’objet d’interpellation ces derniers jours pour «réunion illégale » figurent notamment Mme Aminetou mint Moctar, présidente de l’Association des Femmes Chefs de

Famille (AFCF) et figure connue du mouvement associatif dans la

promotion des droits humains.