Le calvaire de l'Internet en Mauritanie

Des centaines de milliers d’usagers mauritaniens sont privés d’accès au service « Internet » depuis près de 48 heures.

La coupure est totale pour les abonnés de la Mauritano-Tunisienne des Télécommunications (MATTEL/ une association Tunisie Télécom et privés nationaux), CHINGUITEL (filiale de la soudanaise SUDATEL), et perturbe fortement les services de la MAURITEL (filiale de Maroc Télécom et opérateur historique).