Ghazouani en Arabie Saoudite : cinq ministres font le déplacement

Le président Mohamed Ould Cheikh Ghazouani a choisi cinq membres de son gouvernement pour l'accompagner au cours de son voyage de quelques jours en Arabie Saoudite. C'est ainsi que les ministres des affaires étrangères et de la coopération ( Ismaël Ould Cheikh Ahmed), de l'économie et de l'industrie (Aziz Ould Dahi), du commerce et de l'artisanat ( Sid’Ahmed Ould Ahmed), du pétrole de l'énergie et des mines (Mohamed Ould Abdel Vetah) et du développement rural ( Dy Ould Zeine). La délégation comprend en plus des cinq ministres deux conseillers et deux chargés de mission de la présidence, le directeur du cabinet du président de la république et le directeur général du protocole. Au cours de ce voyage, plusieurs conventions et accords devraient être signés entre la république Islamique de Mauritanie et le Royaume d'Arabie Saoudite . Après cela, le président fera une Oumra avant de se rendre à Médine pour présider une réunion avec l'importante diaspora mauritanienne qui réside en Arabie Saoudite.