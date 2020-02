Sommet du G5 Sahel à Nouakchott : Entre satisfaction des chefs d’État et impatience des populations!

Nouakchott vient d’abriter la réunion du G5 Sahel. La 6e du genre. Et au sortir de cette rencontre et comme toujours, les présidents de ces pays et leurs partenaires sont sortis satisfaits alors que les populations subissent des frappes de la part des jihadistes plus déterminés que jamais. A la zone des 3 frontières (Mali, Niger Burkina) ils sèment la désolation. Au vu et au su de Barkhane, de la Munisma et des armées desdits pays. C’est à se demander si quelque part, des connexions ne sont pas établies avec ces forces lourdement armées, dotées de drones et d’hélicoptères et d’armées sophistiquées. Comment les motos et les pick up sur lesquels se déplacent les terroristes peuvent-ils échapper aux drones et aux forces spéciales américaines et françaises ? Il peut certes y avoir complicité de la part des populations mais aussi une défaillance ou disons-le, une mauvaise volonté des forces sur le terrain. Dès lors, la frustration des populations réclamant le départ des forces étrangères du Mali se comprend aisément, elles ne peuvent pas comprendre que des forces montées sur des motos et des Pick Up puissent ainsi harceler les populations et mettre en échec les forces armées nationales et les forces étrangères.

Quelque un mois après le sommet de Pau, les chefs d’état du G5 Sahel et leurs partenaires européens se sont réunis dans les salons feutrés du nouveau palais des Congrès de Nouakchott pour tout simplement déclarer leur « détermination à renforcer la pression sur les Jihadhistes opérant dans la zone des 3 frontières », sans nous dire comment. Un langage diplomatique qui ne rassure pas ceux qui se demandent, en dormant ou sortant de leurs maisons s’ils y retourneront vivants.

Si les forces armées des pays du G5 Sahel ont montré ou démontré leurs incapcité à défendre leur territoire et leurs concitoyens, n’est plus un secret pour personne, l’engagement de la communauté internationale demeure, quant à lui sujet à interrogation. D’abord, l’emploi du terme de maintien de la paix pose problème, les forces étrangères n’interviennent le plus souvent qu’après coup, presque toujours pour constater les dégâts et ratisser ou sécuriser la zone attaquée. Il ya ensuite que les financements supposés pouvant faire monter en puissance la force du G5 Sahel peinent à arriver dans la caisse. Les rencontres consacrés à la mobilisation des fonds ne récoltent que des annonces. il faut signaler que les fonds en question ne seront pas gérés directement par le G5.

Enfin, les sahéliens que nous sommes avons du mal à comprendre pourquoi la communauté internationale ou certains de ses pays refusent le placement sous le chapitre 7 de l’ONU des forces du G5, ce qui devrait permettre de rendre pérennes ses financements. Aussi, les Etats Unis ont-ils annoncé de retirer leurs forces sur le terrain alors même que le nombre de morts par attaques ne cesse d’augmenter. Avec toutes ces interrogations, nos chefs d’état du Sahel s’obstinent à tenir des réunions tournantes et coûteuses. Avec des présidences tournantes au terme desquels des communiqués de satisfécit sont publiés, lesquels communiqués font miroiter aux populations la fin proche de leur calvaire. On applaudit et se sépare. A la prochaine, se disent-ils pendant leurs accolades à l’aéroport.

Une chose est désormais certaine, l’extermination des jihadistes par la force n’est pas pour demain, elle dépend de la volonté de ceux qui ont ouvert la boîte de pandore en détruisant la Libye et en refusant de libérer Kidal, en 2013. De ceux qui refusent d’octroyer des fonds nécessaires pour la force du G5 Sahel. De ceux qui ont prouvé combien ils étaient incapables de vaincre les terroristes pendant qu’ils sont accrochés à leurs fauteuils, à emprisonner ou à bâillonner leurs opposants politiques, à affamer même leurs populations. Des chefs d’état dont certains ne se font pas confiance. Il y a quelques semaines que le sommet de l’UA a pris fin, à Addis-Abeba. Un show assaisonné de bonnes intentions. Tout simplement !