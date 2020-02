Paris, le 25 février 2020

Monsieur Ahmed Ould Cheikh

Directeur de la publication

Par courriels à :

aocheikh@gmail.com

Objet : droit de réponse de la société THEMIIS SAS à l’article intitulé « Les Chameaux de l’Union européenne : une histoire belge… qui ne fait pas rire » , publié sur le site lecalame.info le 17 décembre 2019

Monsieur le Directeur de la publication,

Le 17 décembre 2019, un article intitulé « Les Chameaux de l’Union européenne : une histoire belge… qui ne fait pas rire » signé par monsieur Ahmed Brahim, consultant en relations internationales et stratégiques, a été publié sur le site lecalame.info, accessible au travers du lien : http://www.lecalame.info/?q=node/9622.com dans lequel la société THEMIIS SAS est nommément désignée.

Les passages contestés commencent par le titre « Les Chameaux de l’Union européenne : une histoire belge… qui ne fait pas rire » et s’achèvent par « Surtout de ceux que le gouvernement n’a pas choisi ».

Conformément aux dispositions des articles 6, IV, de la loi n°2004-575 modifiée du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, je vous demande de bien vouloir publier le droit de réponse suivant :

« Le 17 décembre 2019, vous avez publié un article intitulé « Les Chameaux de l’Union européenne : une histoire belge… qui ne fait pas rire » qui contient des allégations et imputations que la société THEMIIS conteste totalement, ainsi que des propos diffamatoires à l’endroit de la société.

Vous affirmez que la société THEMIIS aurait touché des subventions de l’Union Européenne en violation des règles applicables pour être affectée illégitimement à des tâches en Mauritanie qui relèveraient en fait de fonctions régaliennes. L’argument commercial principal de la société THEMIIS serait la corruption active ou passive. Ces allégations sont fausses et diffamatoires.

THEMIIS est un institut privé de formation supérieure qui accompagne les pays francophones à mettre sur pied des programmes et des centres de formation d’excellence à destination des stratèges et des opérationnels en matière de sécurité et de défense. L’Institut effectue également auprès des bailleurs internationaux, comme l’Union européenne, des missions d’expertise ou de mise en œuvre de programmes comme c’est le cas dans le projet « Sécurité – Développement » auquel fait référence l’article.

Il n’y a aucun lien entre les activités de THEMIIS en RDC et celles en Mauritanie.

La subvention de 3,7 M€ a été confiée à THEMIIS dans le cadre d’un contrat signé avec le Ministère de l’économie et de l’industrie mauritanien selon les règles européennes en vigueur pour la sélection des prestataires sur ce type de marché. Cette subvention mise en œuvre par THEMIIS bénéficiera à l’Etat mauritanien sous le contrôle de l’Union européenne. L’emploi de cette subvention est réalisé dans la plus parfaite transparence et légalité. »

Vous en remerciant, je vous prie de croire, Monsieur le Directeur de la publication, à l’assurance de mes sentiments les meilleurs.

THEMIIS SAS

Représentée par sa Présidente

Madame Camille Roux