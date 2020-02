Fin des travaux du Sommet des chefs d’Etat du G5 Sahel à Nouakchot

Les travaux de la sixième session ordinaire du congrès des chefs d’Etat des pays du Sahel, qui ont commencé ce mardi 25 février au palais des congrès de Nouakchott, se sont achevés dans l'après-midi. Le président sortant, le burkinabé Marc Christian Kaboré a remis le drapeau du groupe des pays du G5 Sahel à son successeur le président mauritanien Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani qui a lu devant ses pairs du Mali, du Tchad, du Niger et du Burkina le discours de clôture de la session de Nouakchott. C'est le secrétaire permanent du G5 Sahel qui a procédé à la lecture du communiqué final dit Declaration de Nouakchott en trente points relatifs à la sécurité et au développement. Les présidents des cinq pays du Sahel se sont accordés que la zone vit une crise inédite et ont fortement condamné la recrudescence des attaques terroristes. Les cinq chefs d'Etat ont renouvelé leur demande aux Nations unies de mettre la force militaire commune du Sahel sous la clause 7 des Nations unies. Les présidents se sont félicités de la signature entre leur groupe et l'Union européenne et les Nations unies d'une convention de coopération technique ayant pour objectif d'apporter une aide logistique et opérationnelle pour la force militaire commune. Les dirigeants des cinq pays du Sahel ont appelé leurs partenaires à respecter les engagements financiers promis à la force militaire en 2018 à Bruxelles. Sur un autre plan, les cinq présidents ont exprimé leurs inquiétudes par rapport à la crise libyenne dont les conséquences catastrophiques ont-ils rappelé impactent directement sur la sécurité et la stabilité dans l'espace du G5 Sahel.