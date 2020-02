Réunion du Conseil des Ministres du G5 Sahel

Les travaux du conseil des ministres du G5 Sahel, préparant le sixième sommet ordinaire des chefs d’Etat prévus mardi, ont débuté dimanche à Nouakchott.

Cette rencontre réunit les ministres des affaires étrangères, de la défense et de l’économie des pays du G5 Sahel : le Burkina Faso, le Mali, la Mauritanie, le Niger et le Tchad.

Au menu de la rencontre ministérielle «les programmes et projets prioritaires dans les domaines de la sécurité et du développement et les dossiers relatifs à la gestion interne de l’organisation » qui

doivent être mis en état et transmis à la conférence des présidents.

La réunion intervient dans un contexte de recrudescence de la violence terroriste au Sahel.

Le G5 Sahel vise la coordination des actions de lutte contre le terrorisme et des efforts de développement.