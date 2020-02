Meeting APP: Le président Messaoud annonce son retour au sein de l’opposition

Au cours d’un important meeting populaire tenu ce dimanche après-midi (23 février) à la place IBN ABASS de Nouakchott, le président Messaoud Ould Boulkheir a donné le coup d’envoi de la campagne d’implantation de son parti. Un évènement très attendu par les militants et qui vient couper court à toutes les supputations annonçant que ce parti est dans l’incapacité d’organiser sa réimplantation parce qu’enlisé dans des divisions et a surtout connu de nombreux départs dans ses rangs. ‘’Votre présence massive à ce meeting ce soir vient apporter un démenti cinglant aux détracteurs du parti APP qui garde son aura au sein de l’opinion et ses capacités de mobilisation’’, a tonné le président d’APP, invitant, à l’occasion les militants et sympathisants à matérialiser cet engagement par une adhésion massive au parti. Mais le président d’APP avertit : nous avons besoin de militants engagés, sincères et déterminés, non de ceux, mus exclusivement par leurs intérêts personnels, nous n’avons pas de travail, encore moins de l’argent à leur offrir parce que nous ne sommes pas au pouvoir, seuls votre adhésion et vos suffrages peuvent nous y conduire afin de pouvoir peser dans les décisions de l’Etat. Que ceux qui sont pressés aillent rejoindre l’UPR qui peine à satisfaire la pléthore de cadres dont il dispose. Le président Messaoud a annoncé que sous peu, des missions du parti vont sillonner le pays à la recherche de militants et militantes du parti, qu’il se rendrait lui-même sur le terrain pour les appuyer.

Ould Boulkheir a rappelé son parcours politique, depuis l’UFD/EN jusqu’à APP en passant par Action pour le Changement (AC) dissous: Durant tout ce parcours, nous sommes restés constants et fidèles à nous-mêmes, à notre engagement et à notre dévouement pour la Mauritanie. Nous n’entendons pas dévier ce chemin parce qu’il est juste, noble et salvateur pour la Mauritanie. Une Mauritanie que nous voulons démocratique et égalitaire.

Parlant de la vie politique actuelle, le président d’APP a déploré l’absence de changement, six mois après la prestation de serment du nouveau président, Mohamed Cheikh Ghazwani. Un changement qui, de l’avis du président Messaoud ne peut se réaliser que grâce à la tenue d’un dialogue politique inclusif mettant autour d’une table, tous les acteurs politiques et toutes les autres forces vives de notre pays. Il rappelé que la tenue d’un dialogue inclusif était l’une des conditions du soutien de son parti à Ghazwani , lors de la présidentielle du 22 juin. Mais hélas, regrette Ouild Boulkheir, depuis 6 mois, nous n’avons rien vu venir, plus grave, le nouveau président a déclaré que le dialogue n’est pas indispensable. Suffisant pour APP de marquer sa différence parce que pour elle, le dialogue est la priorité N°1 pour le développement du pays, c’est à travers lui que les mauritaniens pourront débattre des questions prioritaires comme l’unité nationale et la gouvernance…

Alors, devant le refus du pouvoir d’organiser un dialogue inclusif, donc d’offrir aux mauritaniens l’espoir de voir leurs conditions de vie s’améliorer, le président Messaoud choisit de regagner l’opposition. Un come-back qu’il justifie par son souci de poursuivre le combat pour une Mauritanie unie et égalitaire, pour renforcer la démocratie a déclaré Ould Boulkheir. Le leader d’APP a profité de cette sortie pour demander solennellement pardon à son collègue et ami Ahmed Ould Daddah pour ne l’avoir pas soutenu, au 2e tour contre Sidi Ould Cheikh Abdallahi en 2007. Nous ne l’avons pas soutenu parce que nous n’avions pas la meme vision de la Mauritanie. Le président Messaoud demande également pardon à toutes les populations du Trarza.