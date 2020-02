Dar Naïm : les Clubs Lions, Léo et l’AMLCD se mobilisent contre le diabète

Les habitants de Dar Naïm ont saisi la journée de dépistage volontaire et gratuit et de sensibilisation du diabète, engagée le samedi 22 Février 2020, pour attirer l’attention sur les dangers de cette maladie. L’accent a été mis sur la sensibilisation, documents à l’appui, afin que tous prennent conscience de l’importance du dépistage, pour lutter contre ce mal qui gagne du terrain en Mauritanie. Cette campagne se focalise sur les démunis, les personnes âgées et à risque. Le choix de la population cible n’est pas fortuit.

C’est dans cette optique que, grâce à l’appui du « projet d'éducation et de dépistage du diabète en Mauritanie» financé par la LCIF -Fondation du Lions Club International- supervisée par les Clubs Lions et Léo de Nouakchott et l’AMLCD, avec l’assistance du personnel de la structure de santé en place que s’est déroulée,au Centre de santé "Tab Salam Diam", cette opération de dépistage volontaire et gratuit de cette maladie. Entamée en mars 2019, cette opération avait touché le quartier de Dar El Beïda -El Mina- et couvrira toutes les Moughataa de Nouakchott. Une campagne similaire s’est déroulée à Nouadhibou, en collaboration avec Stop Diabète,les structures de santé et les autorités locales, indique Ba Abou coordinateur du projet d'éducation et de dépistage du diabète en Mauritanie et membre du Club Dauphin. «Des paquets d’activités d’éducation, de sensibilisation et de dépistage avaient été organisées. Néanmoins, nous avons dû marquer une pause en raison de la crise postélectorale. Après deux mois d’arrêt, nous avons décidé de reprendre l’opération», affirme Ba.

« Nous sommes un club de service et nous disposons d’un siège d’observateur au sein des Nations-Unies. Nous initions beaucoup d’actions en Mauritanie au profit des démunis et intervenons en cas de catastrophes, témoigne Dicko Soudani de Nouakchott Caravane.

"Nous agissons en fonction d’un certain nombre de besoins et sommes très proches des populations, à travers cinq axes d’intervention -Diabète, Ouïe, ophtalmologie, cancer infantile et environnement-. Ainsi à Dar Naïm, nous avons financé pour un million $ la construction d’une structure ophtalmologique », révèle Dicko.

Des centaines de personnes ont été examinées par l’équipe médicale, tandis que la sensibilisation était assurée par l'AMLCD, en collaboration avec les Clubs Lions et Léo de Nouakchott. Les jeunes

se sont mobilisés comme il se doit, à la grande satisfaction des organisateurs pour qui l’accent doit être mis sur cette frange, maillon important pour conscientiser les citoyens. Nous sommes conscients de l’ampleur de la maladie, c’est pourquoi insistons-nous sur les femmes et les jeunes », expliquent les volontaires de l’AMLCD.

« Conscients des ravages du diabète sur la population, nous avons décidé d’apporter notre contribution aux efforts déployés par les autorités sanitaires et de soulager ainsi les populations qui ont répondu en masse à notre appel. Le personnel de santé s’est aussi fortement mobilisé pour la réussite de cette opération», estime Wane Al Ghassoum, président de l’Association Mauritanienne de Lutte Contre le Diabète.

Fondée en 2008, l’AMLCD est un regroupement de personnes diabétiques et non diabétiques, à caractère apolitique et buts non-lucratifs. Elle s’efforce d’apporter une réponse globale et cohérente pour l’amélioration de la vie quotidienne des personnes malades du diabète.

Des caravanes médicales ont sillonné les différentes Moughataa de Nouakchott ainsi que les villes de l’intérieur.