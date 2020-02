DREN SUD : Des enseignants de classes intégrées à l’école de la pédagogie différenciée

La direction régionale de la Wilaya de Nouakchott Sud organise un atelier de formation au profit des enseignants des 3 Moughataas de la région, en charge des classes comprenant des apprenants dits « insérés ». Il s’agit d’élèves ayant rejoint les classe après une période d’abandon de l’école et réintroduits dans le système éducatif. Ils présentent de sérieux handicaps nécessitant une prise en charge appropriée, à travers ce qu’on appelle la pédagogie différenciée pouvant faciliter la réinsertion de ces apprenants. Or, bon nombre d’enseignants accusent un déficit dans la didactique. L’atelier, ouvert ce samedi 22 février à l’école T’Feila d’Arafat, vise justement à pallier ce manque.

Ainsi, durant 3 jours, les 100 enseignants retenus vont suivre des exposés sur la pédagogie coopérative et participative et sur la pédagogie différenciée. Ils examineront, à travers des débats et échanges d’expériences sur leurs démarches, leurs techniques spéciales, leurs références… Après ces cours théoriques, l’occasion sera donnée à certains d’entre eux de conduire, devant les participants des cours qui seront évalués avec les inspecteurs des différentes inspections départementales.

Dans un mot prononcé à l’ouverture de cette session de formation, Mohamed Saleck Ould Taleb a exhorté les participants à la ponctualité et à l’assiduité pour tirer profit de la formation. Le DREN, tout en reconnaissant les difficultés de la tâche pour les enseignants des classes intégrées, leur demande de ne pas se dérober et surtout d’éviter de sacrifier le temps précieux des apprenants. Il a enfin exprimé toute la disponibilité de la DREN et de ses démembrements à accompagner les enseignants dans leurs activités quotidiennes.

Signalons que cet atelier entre dans le cadre d’une série de sessions annuelles de formations enclenchées depuis 2017, en partenariat avec l’UNICEF aux profits des enseignants des classes intégrées.