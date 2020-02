GERTER Maroc, une entreprise privée, a saisi le premier Ministre, Ismael ould Cheikh Sidya, par une correspondance transmise il y a quelques jours, pour défaut de paiement d’une facture de plus de 200 millions d’ouguiyas anciennes/20 millions de MRU, suite à la livraison à l’Office National d’Assainissement (ONAS), de sept (7) camions destinés à des travaux d’assainissement à Nouakchott.

Des opérations d’assainissement devenues une nécessité vitale après les graves inondations enregistrées dans plusieurs quartiers de la capitale pendant l’hivernage 2014 et 2015, financées par la Banque Africaine de Développement (BAD).

Les pièces jointes au courrier destinées au premier Ministre montrent clairement que la BAD a débloqué les fonds destinés à régler GERTER Maroc, viré au profit de l’ONAS.

Thèse de l’entreprise marocaine exposée à travers la correspondance destinée au PM repose sur « le détournement des 500.000 euros entre l’ONAS et la l’éphémère et défunte MAURISBANK ».

Une banque dont de nombreux observateurs se rappellent encore du feuilleton.

Une triste histoire illustrant l’exemple d’une institution mort-née et révélatrice des errements, turpitudes et légèretés, qui ont marqué le sous-secteur des banques pendant les années du régime Aziz.

GERTER Maroc est une Société à Responsabilité Limitée (SARL), spécialisée dans « les études, la gestion des déchets solides, l’élaboration des plans d’aménagement urbains, les études topographiques, les études travaux d’espaces…. Les aménagements éco touristiques, enquêtes routières ».