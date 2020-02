Possibles amendements constitutionnels

Des sources concordantes citées par plusieurs médias rapportent que les autorités mauritaniennes pourraient procéder à des changements constitutionnels pour lesquels une commission serait incessamment désignée. Ces possibles changements constitutionnels devraient porter sur les couleurs du drapeau et la révision et composition de l'hymne national. Les propositions de cette commission seront déposées sur la table du président avant de faire l'objet d'un référendum populaire dont la date reste à préciser. En 2017, l'ancien président Mohamed Ould Abdel Aziz a organisé un référendum pour faire passer d'autres amendements constitutionnels qui lui ont permis de changer les couleurs du drapeau et les mots de l'hymne national composé au passage par un professeur égyptien. Les amendements très controversés de l'ancien président Mohamed Ould Abdel Aziz lui ont aussi permis de régler ses comptes avec les sénateurs à travers la dissolution pure et simple de leur chambre.