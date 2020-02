﻿Sixième réunion des chefs d’Etat du G5 Sahel le 25 février à Nouakchott

Nouakchott le 25 février prochain, annonce l’organisation dont le Secrétariat Permanant est également abrité par la capitale mauritanienne. La rencontre des chefs d’Etat sera précédée de la 7é session du Conseil des Ministres.

Au menu de la prochaine réunion des leaders, « l’évaluation des progrès réalisés dans le cadre de l’opérationnalisation de la force conjointe du G5 Sahel et l’adoption de la stratégie de communication » de l’organisation régionale, dans un contexte de recrudescence des attaques terroristes attribuées à des groupes djihadistes armés, notamment au Mali, au Burkina Faso et au Niger.

La force conjointe est constituée de 5000 hommes issus des armées des pays membres.

Le G5 Sahel est une organisation sous-régionale créée en décembre 2014, dont les pays membres sont le Burkina Faso, le Mali, la Mauritanie, le Niger et le Tchad.

Son objectif est « de coordonner et mutualiser les actions dans les domaines du développement et de la sécurité » dans une zone vaste de 5 millions de kilomètres carrés, aux conditions géographiques désertiques et semi désertiques, avec une population de plus de 65 millions d’habitants.