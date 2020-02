Ghazouani a reçu le chef de la diplomatie marocaine

Le président mauritanien, Mohamed ould Cheikh El Ghazouani, a reçu en audience mercredi, le ministre marocain des affaires étrangères, de la coopération africaine et des marocains résidant à l’étranger, Nacer Bourita, qui effectue actuellement une visite à Nouakchott, a appris la PANA de sources officielles.

Dans une déclaration faite à sa sortie d’audience, le chef de la diplomatie marocaine a insisté sur « l’existence d’un socle solide de liens fraternels et de relations humaines constantes entre les 2 peuples. La Mauritanie et le Maroc ont une vision commune sur l’ensemble des questions, entretiennent dans le respect mutuel, une coopération dans différents domaines, en particulier le domaine économique et commercial.

Les deux pays commémorent cette année, le 50é anniversaire de la signature de l’accord de fraternité et de bon voisinage de 1970, qui revêt une importance capitale.

Il est essentiel aujourd’hui de profiter des circonstances positives pour activer et dynamiser l’esprit de cet accord de bon voisinage et d’exploiter toutes les possibilités offertes pour hisser ces relations au rang d’un partenariat stratégique.

La volonté de Sa Majesté, le Roi Mohamed VI, est que les relations avec la Mauritanie aient un caractère extraordinaire, eu égard au poids de l’histoire, des rapports humains, du voisinage géographique et du destin commun.

Nous disposons à cet effet du cadre juridique nécessaire et de mécanismes et devons saisir le contexte favorable des relations bilatérales pour dynamiser les conventions de manière à arriver à des résultats palpables ».