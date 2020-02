Annulation des mandats d'arrêt contre Bouamatou, Chav'i et Debagh

Selon des sources officielles citées par Al Akhbar, le ministre de la justice, Haimoud Ould Ramdane a reçu de hautes instructions lui demandant l'arrêt des poursuites judiciaires à l'encontre des deux hommes d'affaires Mohamed Ould Bouamatou, Moustapha Ould Limam Chav'i et Mohamed Ould Debagh. Selon les mêmes sources, le parquet général aurait contacté mardi 18 février la police internationale (Interpol) pour demander l'annulation des mandats d'arrêt internationaux émis contre les trois opposants au régime de l'ancien président Mohamed Ould Abdel Aziz. Les autorités de l'époque accusaient Bouamatou et Debagh de ‘’blanchiment d’argent et de fraude fiscale’’ et Ould Chav'i de ‘’terrorisme’’. Des hommes et femmes politiques dont certains proches du pouvoir ont organisé le 12 septembre passé un sit in devant la Présidence réclamant l'arrêt des poursuites judiciaires contre les trois hommes d'affaires vivant en exil.