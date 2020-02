Signature de traités et accords de coopération Mauritanie/Sénégal

«Où fuir», se demandaient naguère les anciens, «quand le cri vient de la montagne?», constatant, par ailleurs, «que le plus grand, c’est l’éléphant et que celui-ci ne prie pas». Nous n’avons certainement pas, comme se sont empressés à le relever les gens de la TV «La Parlementaire», les députés les plus turbulents du Monde.