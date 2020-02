Armée : arrestation de trafiquants et saisie de voitures

Dans un communiqué publié sur son site internet, l'armée nationale mauritanienne a déclaré avoir arrêté six trafiquants, saisi des voitures et des armes au cours d'une opération exécutée au Nord du pays par deux de ses unités après une poursuite minutieuse des mouvements de bandes organisées. Un avion a opéré une frappe sur l'objectif suivie d'une attaque des unités terrestres qui a permis l'arrestation des éléments suspects et la saisie des armes et équipements dont ils disposaient. Selon le communiqué, l'opération exécutée le 11 février 2020 a permis la neutralisation de 6 trafiquants, la destruction d’une voiture et la saisie de deux voitures de type Toyota Land Cruiser en plus de deux pièces d'arme mitrailleuse de type PKMS, deux armes de type Kalachnikov, de 3000 balles et de deux chargeurs d'armes Kalachnikov, d'un appareil Thuraya, de deux téléphones ( un smartphone et un Nokia), d'un appareil de communication sans fil, trois barils de gasoil d'une capacité de 200 litres chacun et d'un kilogramme de drogue.