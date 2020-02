Cardiopathies pédiatriques congénitales : Le CNC organise une journée de sensibilisation

Le centre national de cardiologie (CNC) a organisé, hier samedi 15 février une journée de sensibilisation autour des cardiopathies congénitales chez les nourrissons et enfants. Une pathologie en évolution et qui mérite une prise en charge rapide et adaptée.

Au cours de cette journée, ouverte par le ministre de la santé, les cardiologues du centre, les pédiatres, des professeurs de la faculté de médecine de Nouakchott, les médecins généralistes et des sages femmes ont planché sur : Épidémiologie des cardiopathies congénitales, dépistage anténatal, classification de cardiopathies congénitales, d’une part, bilan d’activités du service de cardiologie pédiatrique, l’expérience du centre et bilan des missions de chirurgie cardiaque pédiatrique, le rôle du chirurgien pédiatre, de la sage-femme et du médecin généraliste dans le dépistage et la prise en charge des cardiopathies congénitales et le programme de chirurgie cardiaque pédiatriques en Mauritanie, d’autre part. Les différents exposés ont été suivis d’intenses échanges entre les spécialistes.

Cette journée de sensibilisation entre dans le cadre des efforts du centre visant à sensibiliser l’ensemble des spécialistes de cette pathologie en évolution. Et les différentes recommandations qu’ils formuleront pourraient contribuer à les prévenir puis à les prendre efficacement en charge, indique Pr. Ahmed Eba El Walaty, directeur du CNC.