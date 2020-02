Académie des pays du Sahel : voyage d'études au Mali

L'Académie de défense du Sahel a entrepris un voyage d'études au Mali auquel ont participé les officiers en stage dans le cadre de leurs programmes de formation. L'objectif de la visite est de s'informer sur l'expérience du Mali dans le domaine de la lutte contre le terrorisme et le crime organisé. 44 militaires stagiaires de l'académie, assistés de 31 officiers supérieurs sous la direction du général Brahim Vall Ould Cheibany le directeur de l'établissement, participent à ce voyage. Selon le général Brahim Vall, "l'expérience du Mali dans le domaine de la lutte contre le terrorisme et le crime organisé est riche de beaucoup d'accumulations ". Les stagiaires de l'académie dont le siège est à Nouakchott et les officiers supérieurs qui les accompagnent ont rencontré quelques responsables militaires maliens comme ils ont aussi rencontré le président Ibrahim Boubacar Keita et les ministres ayant en charge les départements de la défense et de la sécurité.