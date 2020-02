Communiqué du Parlement : Haro sur les employés absents!

La présidence du parlement mauritanien a publié dans la matinée du samedi 15 février 2020 un communiqué diffusé par la télévision la Parlementaire demandant à une centaine de ses fonctionnaires (98 exactement) de rejoindre leur poste au plus tard le mercredi 19 février 2020 à 17 heures. Le communiqué précise que cette convocation tient lieu d'avertissement. Cette mesure devrait inspirer toutes les administrations nationales qui emploient des milliers de personnes qui ne font que percevoir des salaires et avantages indus de plusieurs milliards annuels. Une pratique banalisée et très rodée dont souffre le pays depuis plusieurs décennies et sur laquelle les pouvoirs successifs ont fermé les yeux. Avec la multiplicité des fonctions, cette pléthore de fonctionnaires inutiles dans tous les secteurs publics constitue une manifestation de la gabegie ambiante qui impacte négativement sur l'économie nationale à travers des dépenses injustifiées au profit d'une catégorie issue de toutes les communautés nationales.