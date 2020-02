Arbitrage et médiation pour un élan décisif au climat des affaires

Les locaux de la Chambre de Commerce, d’Industrie et d’Agriculture de Mauritanie (CCIAM), ont abrité ce vendredi 14 février, une série marquant la fin d’un stage de formation de médiateurs et arbitres, en présence de membres du gouvernement, du gouverneur de la banque centrale, de plusieurs hauts responsables, du représentant de la Banque Mondiale (BM) et de nombreux invités.

Cette activité rentre dans le cadre d’une série de mesures destinées à l’amélioration du climat des affaires par l’instauration d’une justice commerciale rapide et adaptée aux besoins de l’investissement.

Ainsi, la journée a permis « de sensibiliser le public mauritanien, notamment les acteurs du secteur privé, les avocats, les magistrats, les médias… Sur l’arbitrage et la médiation, comme modes alternatifs de règlement des litiges ».

Dans son discours Mme Bintou Boly, coordinatrice de la formation, a expliqué l’importance de l’arbitrage et de la médiation.

Pour sa part, le président de la CCIAM, Ahmed Baba ould Eleya, a insisté sur l’importance et l’incidence de la création d’un Centre International de Médiation et d’Arbitrage (CIMA) par rapport à l’investissement et l’amélioration du climat des affaires.