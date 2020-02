Le FIDA finance le développement agricole

Le Fonds International pour le Développement Agricole (FIDA) va allouer à la Mauritanie une subvention de 50 millions de dollars us « pour booster la production agricole et accompagner la planification des projets du gouvernement, en visant le développement d’un secteur vital ». Cette nouvelle a été annoncée jeudi en marge de la 43é session du Conseil des Gouverneurs du FIDA, qui tient actuellement ses assises à Rome, et relayée par l’Agence Mauritanienne d’Information (AMI-un organe du gouvernement). Dans cette perspective « le FIDA a approuvé le financement du projet de gestion durable des ressources naturelles, des équipements locaux et l’organisation des producteurs ruraux «PROGRES » pour une enveloppe d’environ 50 millions de dollars, sur une période de 6 ans». La coopération entre le gouvernement mauritanien et le FIDA vise « à lever tous les défis et obstacles qui se dressent sur le chemin du développement agricole du pays », selon cette agence onusienne.