Les pays du G5 en sommet au Caire

La Mauritanie a participé du 9 au 11 février aux travaux d'un sommet organisé au Caire entre les cinq pays du Sahel et les pays européens donateurs. La Mauritanie a été représentée à cette rencontre par une délégation conduite par le général de division Mohamed Cheikh Ould Mohamed Lemine, chef d'état-major des armées et comprenant entre autres le général Abe El hadj Ahmed Babty le commandant du B2. Le sommet a discuté de la situation sécuritaire au Sahel et les voies et moyens de renforcement de la coopération militaire et la coordination continue dans les questions d'importance commune. Au cours de cette rencontre, la vision de l'Égypte sur le renforcement des capacités des cinq pays du Sahel a été présentée, notamment sa proposition de formation de quelques cadres de ces cinq pays en Egypte dans le domaine du terrorisme et du renforcement des relations sécuritaires et militaires entre les pays du G5 Sahel et la partie égyptienne.