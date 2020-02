L’ambassadeur de Finlande, Pekka Hyvonen : « Nous entendons entretenir une coopération agissante avec la Mauritanie »

L’ambassadeur de Finlande en Mauritanie, avec résidence à Rabat, a offert, mardi soir, (11 février) , un cocktail à ses homologues, accrédités à Nouakchott.. Le diplomate finlandais doit présenter ses lettres de créance ce mercredi, 12 février 2020 au président mauritanien. Plusieurs diplomates étrangers, mais également mauritaniens ont honoré de leur présence cette cérémonie. On notait également a présence de Ahmed Hamady, consul honoraire de la Finlande en Mauritanie.

Ce fut l’occasion pour le reporter du Calame d’interroger son excellence Pekka Hyvonen sur les perspectives de coopération entre son pays et la Mauritanie.

La Mauritanie est indépendante depuis 60 ans. Pourquoi la Finlande a mis tout ce temps pour ouvrir une ambassade en Mauritanie ?

Nous n’avons pas d’ambassade ici, mais plutôt un consulat honoraire. Nous résidons à Rabat, au Maroc, mais cela ne nous a pas empêché d’entretenir des liens de coopération avec la Mauritanie. Nous avons un consulat honoraire très dynamique. Je réside au Maroc et avec notre conseiller commercial, installé à Casablanca, nous effectuons des séjours fréquents dans le pays, parce que nous estimons que la Mauritanie vit aujourd’hui un contexte politique et économique particulier. On sent comme un grand enthousiasme de ses citoyens, mais également des perspectives économiques prometteuses.

Vous faites allusion à l’alternance politique intervenue dans le pays, le 22 juin dernier ?

-Je ne connais pas très pays l’histoire de la Mauritanie, mais je note que l’élection du président Ghazwani a suscité une décrispation politique et un climat de détente propice à une coopération économique agissante. Les différentes réactions que nous avons recueillies sont positives. Et c’est l’occasion pour la Finlande d’accompagner la dynamique ainsi observée.

-Lors de la récente réunion de Pau en France avec les chefs d’état des pays du G5 Sahel, la France a décidé de renforcer ses forces au Sahel. Quel rôle entend jouer la Finlande pour aider davantage à combattre les terroristes jihadhistes?

-La Finlande participe déjà à la force BARKHANE qui opère au Sahel auprès des forces armées nationales des pays confrontés à cette guerre contre les terroristes. Nous allons poursuivre cet appui aux forces du G5 Sahel et travailler davantage avec l’Unions Européenne pour sa montée en puissance. A notre avis, c’est là, un partenariat à renforcer avec les pays du G5 Sahel.

-Sur le plan économique, qu’entend apporter la Finlande à la Mauritanie ?

-C’est une bonne question. La Finlande est déjà présente en Mauritanie, à travers la compagnie Wartsila qui opère dans l’électricité, il y a des stations à Nouakchott et à Nouadhibou, et nous entendons renforcer et étendre la coopération à d’autres domaines comme, les mines, la technologie verte, l’économie circulaire, la gestion et le traitement des déchets et pourquoi pas à explorer ceux de l’éducation, de la santé…La Finlande n’entend pas apporter ou imposer quelque chose à la Mauritanie, parce que ce qui marche en Finlande ne peut pas forcement marcher ici, nous n’allons pas faire du copier coller, mais adapter notre expérience et nos solutions au contexte de la Mauritanie. C’est pourquoi, en matière de commerce, nous allons discuter avec nos partenaires mauritaniens pour identifier leurs besoins réels en matière de développement et les défis à relever ensemble, donc.

-Dans un document distribué à la presse, on note : la Finlande, un pays avide de propreté. Quelle expertise pourrait-elle apporter en la matière à la Mauritanie dont la capitale connaît des problèmes d’assainissement ?

- C’est une très bonne question. La Finlande est un champion en matière de recherche et de traitement des eaux ou des déchets, elle dispose, dans ces domaines d’une grande expertise et des techniques novatrices.