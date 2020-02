Coalition du Sahel : prochaine réunion à Nouakchott

Le représentant spécial de la Coalition du Sahel, Christophe Bigot s'est entretenu ce mardi 11 février avec le président Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani autour de la préparation de l'assemblée générale de la coalition du Sahel prévue à Nouakchott sous le patronage du ministre français des affaires étrangères et de la coopération. Christophe Bigot a déclaré que cette assemblée générale qui se tiendra le 25 avril est la première du genre en Mauritanie et sera présidée par Jean Yves le Drian. Selon le responsable françai, son objectif est de montrer que les problématiques qui se posent au Sahel ne sont pas que sécuritaires mais aussi des questions liées au développement, aux infrastructures, à la santé, à l'éducation et à l'emploi. Le représentant spécial au Sahel a confirmé s'être mis d'accord avec le président Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani que la lutte contre le terrorisme nécessite une réponse aux besoins des populations et qu'il était satisfait que le président ait exprimé la disponibilité de la Mauritanie à accueillir l'assemblée générale de la Coalition du Sahel. Enfin, Christophe Bigot a rappelé que sa visite s'inscrit aussi dans le cadre du suivi du sommet de Pau auquel les présidents des cinq pays du Sahel ont assisté et qui a fait l'objet d'une forte sensibilisation française, africaine et internationale qui était nécessaire pour faire face à la situation difficile sur le terrain, notamment dans certains pays comme le Burkina Faso, le Mali ou le Niger où les groupes armés terroristes continuent à faire des incursions souvent ponctuées de lourds bilans en pertes humaines.