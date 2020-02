Sélibaby : Savoir-faire local valorisé

Le gouverneur du Guidimakha et l’Ambassadeur de l’Union Européenne en Mauritanie, Giacomo Durazzo, accompagné du conseiller technique principal du BIT, Federico Barroeta ont procédé, jeudi 6 février 2020, à l’inauguration de l’école (12) primaire de Sélibaby. Cet établissement a été construit dans le cadre du projet PECOBAT du BIT sur financement de l’UE et de l’AFD, par 70 jeunes mauritaniens, en formation pendant l’année scolaire 2017/18. Ces écoles du futur valorisent les matériaux locaux et sont autosuffisantes en eau et électricité provenant de sources renouvelables.

Après avoir écouté l’hymne national entonné par les élèves de l’école 12, joyeux, les officiels, accompagnés des parents d’élèves, ont par la suite coupé le ruban symbolique marquant le démarrage effectif des cours dans le nouvel établissement.

Par la suite, le chef de l’exécutif régional du Guidimakha, le diplomate européen et le conseiller technique principal du BIT ont visité les différents compartiments et écouté les explications détaillées de Sidi Mohamed Ould Cheikh, Coordinateur du projet PECOBAT.

Dans un discours prononcé pour la circonstance, Mohamed Vall Ould Mekhala, maire de Sélibaby a estimé que la construction de cette école témoigne d’un transfert de technologie et de savoir-faire aux plus démunis et d’une volonté qui mérite d’être encouragée.

Prenant la parole, Federico Barroeta, le conseiller technique principal du BIT, a estimé que le chantier école de Sélibaby est le résultat d’un important travail réalisé par le PECOBAT qui redonnera du lustre au nouveau quartier où est implanté l’établissement. Grâce au travail mené par l’architecte et maitre d’œuvre Sergio Suarez Sanchez, spécialiste construction et emploi au projet PECOBAT, le système de chantier école a été amélioré et permis d’avoir un rendement meilleur grâce à la capacité technique locale. « Grâce à la performance enregistrée, les enfants apprennent désormais dans un meilleur cadre et ont la possibilité de faire des cours le soir grâce à l’énergie solaire».

Il a évoqué les opportunités de formation et d’employabilité offert aux jeunes de la localité sans oublier l’accompagnement par le biais d’une stratégie très longtemps entamée. Barroeta s’est dit convaincu que le développement de la nouvelle filière peut permettre d’offrir des opportunités aux jeunes de la région dans le cadre de la mise en place de Groupement d’Intérêt Economique fonctionnel. D’autre part, ces jeunes ont pu monter des projets fiables et travailler pour leur propre compte et mener ainsi un extraordinaire parcours professionnel.

« Le dynamisme des jeunes peut engendrer plus de progrès », a salué Barroeta. Il s’est réjoui de la belle opportunité et de la collaboration avec le centre de formation professionnelle de Sélibaby. Il est important à son avis de pérenniser le modèle de chantier école, de l’adapter aux régions éloignées et de créer des opportunités dans le cadre du développement endogène dans les terroirs. Barroeta s’est félicité de la confiance que l’UE a accordée au BIT et de l’espoir que les chantiers écoles, projets innovateurs suscite dans les autres régions de Mauritanie. « C’est un challenge qui a été relevé».

Soutenir le développement local

Mettant à profit son intervention, Barroeta a mis en exergue les opportunités d’investissement de la diaspora au plan local et le fait de mieux canaliser les investissements pour qu’ils puissent être un moteur de développement économique local».