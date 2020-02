Coronavirus : le ministère de la Santé prend ses précautions

Dans une conférence de presse organisée mardi 4 février 2020, le ministre de la santé, Dr Nedhirou Hamed a expliqué que le redoutable virus Corona apparu en Chine s'est propagé jusqu'aujourd'hui à 32 pays dont aucun n'est africain et que pour l'instant 17238 cas ont été enregistrés à travers le monde pour un total de 361 décès. Selon le ministre de la santé, la Mauritanie a mis sur pied une commission multisectorielle ( ministère de la santé, de l'intérieur, de l'équipement, du développement rural et du tourisme) en plus de l'organisation mondiale de la santé qui fournit à cette commission les dernières informations relatives au virus et participe aux réunions quotidiennes de suivi que cette structure organise. Parmi les mesures entreprises par son département pour parer à toutes les éventualités, le ministre a cité l'ouverture de points de contrôle au niveau des aéroports de Nouakchott, de Nouadhibou et d'Atar mais aussi dans quelques deux à trois jours au niveau des ports de Nouakchott et de Nouadhibou et du point frontalier PK 55. Le ministère de la santé s'est aussi doté d'équipements pour la prévention, les analyses et les diagnostics.