Le terrorisme et l'extrémisme menacent le Sahel, selon Ghazouani

Dans une interview accordée au journal émirati "Itihad " le président Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani a déclaré que le défi le plus fort et le plus dangereux auquel fort face les cinq pays du Sahel est la menace sécuritaire que font peser sur eux les groupes armés. Ould Ghazouani a aussi déclaré que face à cette menace, la Mauritanie a mis en place une stratégie qui prend en compte plusieurs aspects, notamment sécuritaire, économique en plus de l'entreprise d'une action de développement durable et intégré. Selon le président, il faudrait aussi travailler à la consolidation des valeurs de tolérance, d'ouverture et de l'acceptation de l'autre afin de lutter contre le terrorisme et l'extrémisme. Le président Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani a accordé cette interview en marge d'une visite officielle de trois jours aux Émirats Arabes Unis à l'issue de laquelle cet Etat a accordé à la Mauritanie deux milliards de dollars sous forme d’investissements et de crédits à conditions avantageuses.