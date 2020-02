Tournée régionale du sous-secrétaire d’Etat américain aux affaires politiques

Le sous-Secrétaire d’Etat américain aux affaires politiques, David Hale, se rend en Afrique de l’Ouest du 04 au 13 février 2020, dans le cadre « d’une tournée diplomatique visant à faire progresser l’engagement de Washington au Sahel », selon une annonce faite par le Département d’Etat mardi. Parmi les pays figurant au programme de la tournée, la Mauritanie.

L’objectif de ce long périple « est le renforcement des partenariats régionaux dans le domaine de la paix et de la sécurité, y compris un engagement accru entre la Communauté Economique des Etats d’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) et le G5 Sahel ».

La CEDEAO, organisation visant l’intégration politique et économique, est composée de 15 paix d’Afrique de l’Ouest.

Le G5 Sahel, dédiée à la lutte contre le terrorisme et la coordination des efforts de développement, est composé du Burkina Faso, du Mali, de la Mauritanie, du Niger et du Tchad.

Cette tournée intervient dans un contexte sécuritaire marqué par une multiplication des attaques terroristes au Sahel (Mali, Burkina Faso et Niger) et la persistance de la violence de Boko Haram au Nigéria,

avec des débordements fréquents au Cameroun et au Tchad. « Pendant son séjour en Mauritanie, le sous-secrétaire d’Etat américain aux affaires politiques rencontrera les responsables du gouvernement, pour discuter du soutien américain à l’amélioration de la sécurité et de la gouvernance».

Avec les autorités mauritaniennes David Hale abordera également la question des droits humains, notamment «les efforts du gouvernement pour lutter contre la traite des personnes».