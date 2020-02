CVE : Communiqué de presse

La Conseil des Présidents de la CVE des non signataires a organisé ce dimanche 02 février 2929 un atelier de restitution des travaux confiés aux différentes sous-commissions chargées de préparer la restructuration de la coalition. Ces commissions, au nombre de trois, avaient respectivement pour mission d’élaborer une nouvelle plateforme, de réfléchir au pacte liant les organisations membres de la coalition et à la façon dont celle-ci doit se structurer, et, enfin, de proposer une stratégie pour l’atteinte des objectifs fixés.

Cet atelier organisé à l’intention des cadres des organisations membres a également été l’occasion pour le Conseil des Présidents de faire deux annonces majeures. La première concerne la dénomination du regroupement qui s’appellera, désormais CVE/Vérité et Réconciliation. La deuxième annonce concerne le bureau du Conseil des Présidents qui est ainsi libellé :

Président de la CVE/VR : Alassane DIA (Touche pas à ma nationalité)

Porte-Parole : Djibril Moussa DIOP (PLEJ)

Trésorier : Moussa DIALLO (Dekaalem)

Conseillers : Ibrahima Moctar SARR (AJD.MR) et Samba THIAM (FPC)

Membre : Médoune DIOP (Indépendant)

Une Coordination exécutive sera installée pour mener à bien le travail de terrain proprement dit. Le Conseil des Présidents à enfin annoncé qu’une conférence de presse sera convoquée incessamment pour dévoiler les grandes orientations de la coalition.

Nouakchott le 02 février 2020

La Cellule de Communication