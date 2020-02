Le PM répond à Aziz

Dans ses réponses aux demandes d’éclaircissements de certains députés à l’occasion de son passage devant l’Assemblée, le premier ministre Ismaël Ould Bedde Ould Cheikh Sidiya a déclaré que lorsque son gouvernement est arrivé aux commandes des affaires il ya sept mois, les caisses de l’Etat ne contenaient que 26,4 milliards dont 8 milliards sont une subvention de la Banque Mondiale alors que ses engagements dépassaient les 200 milliards. En plus, a ajouté le Premier ministre, la situation du pays était ‘’catastrophique’’. Or, lors de sa dernière conférence de presse, l’ancien président Mohamed Ould Abdel Aziz a bel et bien dit que les caisses étaient pleines, que les réserves en devises étaient excédentaires pour la première fois de l’histoire du pays et que l’Etat avait honoré tous ses engagements. Ce qui, au vu des précisions apportées par le PM, est très loin de la réalité.