MATTEL, meilleur service Internet Mobile, selon l’Autorité de Régulation

La Mauritano-Tunisienne des Télécommunications -MATTEL-(association entre Tunisie Télécom et des capitaux privés mauritaniens), premier opérateur de téléphonie mobile en Mauritanie, offre le meilleur service Internet Mobile à Nouakchott, selon le dernier rapport de l’Autorité de Régulation sur « le contrôle de la qualité des services Voix et Data », publié à la fin de l’année 2019.

Agglomération la plus peuplée du pays, Nouakchott abrite naturellement le plus important contingent d’abonnés pour les services « Voix » et « Internet » de toute la Mauritanie.

Le document de l’Autorité de Régulation est le résultat d’une mission sur le terrain, dans le cadre de laquelle l’autorité a procédé à un test sur les données mobiles (3G) en effectuant la mesure de la vitesse des téléchargements.

Cette opération s’est déroulée du 16 novembre au 13 décembre, et a concerné plusieurs localités.

Adel Ben Slama, Directeur des Réseaux de la MATTEL explique cette performance d’amélioration du service Data (Internet) par une série d’investissements très importants effectués au cours des dernières mois. « Nous avons procédé à la pose de plus de 100 kilomètres de fibre optique à Nouakchott, entraînant une hausse des capacités à hauteur de plus de 30%. Nous venons aussi d’achever le déploiement de la technologie U-900 qui permet d’améliorer considérablement la qualité de l’internet mobile offrant ainsi plus de capacités et une plus grande pénétration du signal notamment à l’intérieur des bâtiments (Indoor). »

A travers ces investissements, Mattel confirme son rôle d’acteur majeur des TICs en Mauritanie, engagé à tout mettre en œuvre pour être au diapason de l’innovation technologique via des équipements 4G Ready et à contribuer au développement des infrastructures de télécommunication en Mauritanie avec la qualité requise conformément aux normes internationales