Projet de recommandation de l’Assemblée Nationale: la commission d’enquête sur les rails

L’Assemblée nationale a adopté à l’unanimité un projet de recommandation portant création d’une commission d’enquête sur la gestion de quelques dossiers de la dernière décennie pendant laquelle, l’ancien président Mohamed Ould Abdel Aziz était aux affaires. Les investigations de la commission s’intéresseront entre autres affaires au sort des revenus pétroliers, à la vente des domaines publics à Nouakchott, aux activités de la société chinoise Poly Hong Dong, à la gestion de la Fondation de la Snim pour la Bienfaisance, au marché d’électrification publique par voie d’énergie solaire, au marché de gestion des containers du Port autonome de Nouakchott, à la liquidation de la Sonimex en plus de beaucoup d’autres affaires restées complètement opaques et sur lesquelles les Mauritaniens veulent avoir des informations. Dans son exposé des motifs, l’Assemblée nationale évoque l’importance du contrôle de l’action gouvernementale qui constitue quasiment l’essentiel de son travail parlementaire, le droit légitime des citoyens d’accéder aux informations relatives à la gestion de toutes les ressources de leur pays et aux modalités de la signature des conventions et contrats l’engageant dans des accords avec d’autres parties (Etas ou sociétés) ; la nécessité de faire la promotion de la bonne gouvernance qui est la principale caractéristique de tout Etat de droit.