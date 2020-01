Coronavirus: L’ambassade de Chine à Nouakchott communique

L'ambassade de Chine de Nouakchott a demandé aux ressortissants chinois revenant récemment en Mauritanie de se soumettre à l'internement médical rigoureux de 14 jours au moins qui s'inscrit dans le cadre des efforts entrepris dans la riposte contre le coronavirus. Dans un communiqué dont le site Al Akhbar détient copie, l'ambassade a proposé à ceux qui ne sont pas encore revenus de Chine de retarder leur voyage ou de l'annuler complètement. L'ambassade a ajouté dans son communiqué qu'elle a fait plusieurs communiqués et mises en garde exceptionnels destinés aux membres de la diaspora chinoise résidant en Mauritanie pour renforcer les mesures de prévention. Comme elle a demandé aux Chinois de rendre compte des informations relatives aux nouveaux venus de Chine et de leur situation sanitaire et à demandé aux membres de la diaspora chinoise de Mauritanie d'annuler tous les rassemblements publics. Par rapport aux données relatives à la propension de la maladie, le communiqué de l'ambassade déclare que selon les dernières statistiques du ministère chinois de la santé en date du 27 janvier à minuit le nombre de malades a atteint 4515 de cas confirmés et 6973 de cas non encore confirmés et que le nombre de décès en Chine a atteint à cause du virus a atteint 106 personnes.