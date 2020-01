Lancement du projet de renforcement des capacités des ONGs actives dans le domaine du patrimoine culturel immatériel

La salle des conférences de l’hôtel dit des Hôtes a abrité ce mardi matin 28 janvier, la cérémonie de lancement du projet de renforcement des capacités des organisations non gouvernementales actives dans le domaine du patrimoine culturel et immatériel.

L’objectif de ce nouveau projet est de doter les participants des compétences et outils nécessaires pour la sauvegarde du PCI en Mauritanie.

Dans ce cadre, les responsables des Ongs vont suivre, au cours de cette journée de lancement, plusieurs interventions des experts en la matière. D'autres ateliers seront organisés à leur intention, aussi bien à Nouakchott qu'à l'intérieur du pays.

Ces différentes rencontres et échanges permettront de collecter les outils et aspects du PCI et partant confectionner un guide simplifié qui sera mis à la disposition des communautés dans 5 langues, Arabe, Pulaar, Soninké, Wolof et Français. Une série d’activités et un site Web viendront vulgariser les différents aspects du PCI. En attendant, le projet fournira des kits de prise de vue et de sons aux Ongs pour effectuer des inventaires auprès des détenteurs de ce patrimoine et assurer la visibilité des activités du projet. A terme, un réseau desdites Ongs sera mis en place pour assurer et promouvoir le PCI.

La cérémonie de lancement a été présidée par le secrétaire général du ministère de la culture, de l’artisanat et des relations avec le Parlement en présence du Conservateur national du patrimoine. Dans leur allocutions respectives, ils insisté sur l'importance de projet qui s'inscrit dans le cadre des efforts du gouvernement à sauvegarder le patrimoine national du pays. Ainsi, ont-ils invité les participants à mesurer toute la responsabilité placée en eux.